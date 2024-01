Germania: incontro con estremisti di destra nell'abitazione di un ex esponente della Cdu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurth ha confermato di aver ospitato la presentazione del libro di Krah presso il proprio appartamento di Berlino e ha affermato di non conoscere “tutti” i presenti all'evento. Allo stesso tempo, l'ex ministro del Land ha ammesso Kurth ha ammesso di essere “amico di diversi membri di Afd”. A questo partito Kurth avrebbe donato 450 euro nel 2016. Interpellato in merito, Kurth ha risposto: “Non escludo una donazione ad Afd”. L'ex ministro delle Finanze di Berlino sostiene di essere ancora membro della Cdu, ma il partito lo nega. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per a protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)