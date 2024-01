Usa: Oregon, Donald Trump potrà partecipare alle primarie repubblicane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’Oregon ha stabilito che Donald Trump potrà partecipare alle primarie repubblicane nello Stato. La decisione è arrivata dopo che il segretario di Stato del Marine e la Corte suprema del Colorado hanno squalificato l’ex presidente dalle primarie nei due Stati, in vista delle elezioni di novembre, per il suo ruolo nelle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. La sentenza in Colorado è arrivata dopo l’avvio di una causa legale sulla base del 14mo Emendamento della Costituzione, il quale stabilisce che chiunque abbia preso parte ad insurrezioni o rivolte non è qualificato ad assumere incarichi pubblici. Trump ha già fatto ricorso presso la Corte suprema federale, che ha accettato di prendere in considerazione il caso. In Oregon, la Corte suprema statale ha rifiutato il caso, in attesa della decisione da parte delle autorità federali, che “risolverà tutte le questioni simili nei diversi Stati”. (Was)