Roma: decine di incendi e zero condannati spingono il "turismo dei rifiuti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì scorso la commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone, ha avviato un ciclo di audizioni per “fare la propria parte – ha detto il presidente – e per supportare la magistratura nelle attività di indagine sull’incendio di Malagrotta”. Il rogo, tra i tanti che negli ultimi dieci anni si sono abbattuti sul fragile sistema di gestione dei rifiuti romani, alla vigilia di Natale ha mandato fuori uso l’ultimo impianto di Trattamento meccanico biologico ancora in funzione nell’ex discarica più grande d’Europa. Ad aprire le danze delle audizioni è stato Manlio Cerroni, in qualità di ex presidente del consorzio Colari, per decenni considerato il rais dei rifiuti romani. All’imprenditore, 97enne, colpito da afonia in quei giorni, hanno dovuto prestare la voce i suoi legali, i quali ritengono che dietro gli incendi che hanno mandato fuori uso i due Tmb, uno a dicembre scorso e l’altro a giugno del 2022, ci sarebbe “l’incuria”: la carenza di manutenzioni, l’assenza di addetti, il malfunzionamento della video-sorveglianza. E così da Natale scorso ci sono 500 tonnellate di scarti, che si aggiungono alle 900 di giugno di due anni fa, che a loro volta si erano aggiunte a quelle già in viaggio da decenni, che ogni giorno si spostano dalla Capitale per andare in Olanda, in Emilia Romagna e in altri impianti laziali tra le province di Latina, Viterbo, Guidonia e Pomezia. (segue) (Rer)