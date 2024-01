Roma: decine di incendi e zero condannati spingono il "turismo dei rifiuti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Se d’incuria s’è trattato, e se l’incuria sia una colpa o un dolo da addebitare alla società Colari, sotto amministrazione giudiziaria dal 2018, lo decideranno i magistrati. La procura intanto ha aperto un fascicolo per dolo, per non lasciare alcuna pista intentata, ma nel registro degli indagati non c’è neanche un nome. E non è da escludere che il procedimento si chiuda con un’archiviazione, come quello aperto nel giugno del 2022 e come molti altri, simili, aperti nell’ultimo decennio. Gli incendi che hanno colpito il fragile sistema dell’impiantistica romana per i rifiuti, negli ultimi anni, ormai quasi non si contano più, dal Salario a Rocca Cencia, da Centocelle a Ciampino e Malagrotta. Si contano facilmente, invece, i condannati perché sono pari a zero. Anche se sul rogo al Salario nel 2020 la procura ha confermato che si è trattato di dolo. “È la conferma che Roma è sotto attacco e che nella nostra città è in corso una vera e propria guerra dei rifiuti, che muove interessi opachi e presumibilmente criminali”, disse l’allora sindaca Virginia Raggi, alla quale mancanze amministrative si possono pure imputare ma certamente va riconosciuto d’aver avuto ragione sul fronte della lotta alla criminalità, stando alle sentenze poi arrivate negli anni. E dopotutto sul punto, anche Roberto Gualtieri dopo di lei, più di una volta non ha tergiversato e ha fatto sapere di avere dei dubbi sulle sequenze di incendi iniziate dopo la chiusura della discarica di Malagrotta, quasi sempre in concomitanza con i periodi di maggior produzione dei rifiuti. (segue) (Rer)