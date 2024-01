Roma: decine di incendi e zero condannati spingono il "turismo dei rifiuti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comunque, stavolta, nonostante la fragilità del sistema "la tanto paventata crisi che si immaginava non c’è stata", ha osservato l’assessora Sabrina Alfonsi. Ed effettivamente, ieri, quando ha riaperto al pubblico il Parco archeologico del Celio il paesaggio urbano nel centro cittadino appariva surreale: le aree verdi riordinate, le strade sgombere e ripulite, i cestini getta-carta svuotati, da piazza Venezia fino al Palatino e al Celio. La città ha retto, va rilevato, anche se nelle periferie, in particolare quelle funestate dalla mala movida, come il Pigneto, c’è ancora molto da fare tra cassonetti strapieni, materassi ed elettrodomestici irregolarmente abbandonati agli angoli di strada. La città sta reggendo perché sta imparando a ricollocare i rifiuti velocemente. Il sistema però mantiene altissimo il costo del tributo comunale per lo smaltimento, di cui si fa carico la collettività. E quindi il coro della politica è trasversale, va dal Partito democratico ad Azione e alla Lega, pro termovalorizzatore, dall’Alleanza verdi e sinistra al Movimento 5 stelle, contrari all’inceneritore: “Il turismo dei rifiuti deve terminare”. Sui modi per arrestarlo ci sono differenze di vedute ma è credibile che, vista la volontà comune, una soluzione si troverà. Quello che oggi invece appare incredibile è avere – prima o dopo – dei nomi, o almeno uno, nei tanti fascicoli d’inchiesta per dolo che si stanno accumulando negli uffici della procura. (Rer)