Usa: Hunter Biden cambia idea, pronto a testimoniare al Congresso

- I legali di Hunter Biden hanno annunciato che il figlio del presidente degli Stati Uniti è disposto a dare riscontro positivo ad eventuali nuovi mandati di comparizione da parte dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti, relativamente ad una deposizione a porte chiuse nel quadro delle indagini parlamentari in merito ad un possibile impeachment di Joe Biden. La disponibilità del figlio del presidente Usa a testimoniare, se i repubblicani emetteranno un nuovo mandato di comparizione, rappresenta una inversione di rotta rispetto all’approccio finora adottato da Hunter Biden, che ha rifiutato di testimoniare a porte chiuse chiedendo invece una audizione aperta al pubblico. La dichiarazione dei suoi avvocati è arrivata due giorni dopo che la commissione Giustizia e il comitato per il monitoraggio della Camera hanno approvato l’emissione di accuse di oltraggio al Congresso nei confronti del figlio del presidente: un passo necessario per fare arrivare la proposta in aula per il voto, che potrebbe avvenire già la prossima settimana. In una lettera inviata a Jim Jordan e James Comer, i presidenti delle due commissioni, gli avvocati di Biden hanno affermato che i mandati di comparizione emessi in precedenza “non sono validi dal punto di vista legale: ora, con una procedura di impeachment in atto, Hunter Biden è disponibile a deporre se sarà emessa una nuova richiesta”. (Was)