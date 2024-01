Milano: Ciocca (Lega), Boldi sull'insicurezza in città ribadisce ciò che è evidente a tutti, meno che al Sindaco Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Boldi "confermano ciò che ho denunciato più volte: Milano sta vivendo un periodo di degrado e insicurezza senza precedenti, facendosi conoscere oramai non più come capitale economica di questo Paese, ma come capitale delle incazzature". Lo dichiara in una nota l'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, rilanciando la denuncia dell'attore Massimo Boldi sulla crescente insicurezza a Milano e sottolineando la mancanza di azioni efficaci da parte dell'amministrazione guidata dal Sindaco Beppe Sala. "Il Sindaco Sala sembra non rendersi conto della gravità della situazione, nonostante le numerose segnalazioni e critiche che ha ricevuto in questi mesi. Furti, rapine sulle metropolitane da parte delle borseggiatrici, spaccio, stupri e violenze, sono oramai in continuo aumento. È necessario un cambio di rotta per restituire a Milano la tranquillità e la sicurezza che merita. È tempo che il Sindaco Sala prenda seriamente in considerazione le preoccupazioni dei cittadini e agisca in modo deciso per migliorare la sicurezza a Milano, potenziando sistemi di controllo, video-sorveglianza e l'illuminazione cittadina. Se non è in grado si dimetta", ha concluso. (Com)