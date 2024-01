Mar Rosso: Egitto esprime preoccupazione per rischio escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha espresso preoccupazione per l’escalation delle operazioni militari nella regione del Mar Rosso e per gli attacchi aerei diretti su una serie obiettivi in Yemen, contro i ribelli filo-iraniani Houthi. Il Cairo ha chiesto che gli sforzi della comunità internazionale e degli attori regionali si concentrino nel ridurre la tensione, l’instabilità e i rischi per la navigazione, secondo quanto riferito da un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. L’Egitto ha evidenziato i pericoli di un’eventuale escalation nel Mar Rosso, ribadendo gli avvertimenti sul rischio di un’espansione del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamita palestinese Hamas. Il comunicato ha sottolineato infine la necessità di raggiungere al più presto un cessate il fuoco per porre fine alle perdite tra i civili palestinesi e riportare la pace nella regione. (Cae)