Open Arms: Cattaneo (FI), convinto che processo terminerà con nulla di fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che un ministro degli Interni chiamato a processo perché ha svolto il suo lavoro sia impensabile e paradossale. Siamo in una democrazia, ma vedo sinceramente uno squilibrio a favore del potere giudiziario che in questo caso invade il potere politico. Solo in Italia possiamo avere uno ministro degli Interni che nell’esercizio del suo ruolo vada a processo per sequestro di persona. Sono convinto che questo procedimento termini con un nulla di fatto ed anzi, credo che sia controproducente per la sinistra cavalcare questi temi. Auspico che per la campagna elettorale delle Europee si parli di altro”. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, responsabile dei dipartimenti del partito, ospite a "Metropolis", su Repubblica Tv.(Rin)