Mar Rosso: Casa Bianca, Biden pronto ad autorizzare nuovi raid contro Houthi se necessario

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronto ad autorizzare “nuove azioni” contro le milizie yemenite filoiraniane Houthi, in caso di rappresaglie per gli attacchi aerei e missilistici che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno sferrato contro diverse postazioni militari dei ribelli. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non vogliamo una guerra in Yemen, e stiamo anzi cercando di prevenire ulteriori escalation: detto ciò, il presidente è pronto ad autorizzare nuove azioni per difendere le nostre truppe e il commercio internazionale”, ha detto. (Was)