Medio Oriente: forze Israele, colpiti obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno condotto una serie di attacchi aerei contro obiettivi del partito sciita filo-iraniano Hezbollah in Libano, in risposta agli attacchi contro il nord dello Stato ebraico. Lo hanno riferito le stesse Idf sul loro canale Telegram, precisando che gli obiettivi colpiti a Labbouneh, Ramyah e Ayta ash Shab comprendono varie infrastrutture utilizzate dal gruppo libanese, che in precedenza aveva rivendicato attacchi contro postazioni israeliane a Menara, Yiftah, Malkia e Zar'it. (Res)