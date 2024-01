Taiwan: Casa Bianca, interferenze con le elezioni sarebbero inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti monitoreranno con attenzione le elezioni generali a Taiwan. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di un Paese con forti istituzioni democratiche, e vogliamo vedere elezioni libere e trasparenti: naturalmente, qualsiasi interferenza da parte di attori esterni sarebbe inaccettabile”, ha detto. (Was)