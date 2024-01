Agroalimentare: Melito (Pd), Consiglio del cibo ha presidente, buon lavoro a Fabio Ciconte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro al nuovo presidente del Consiglio di Cibo di Roma Fabio Ciconte. La giornata di oggi sancisce finalmente l'avvio del Consiglio del Cibo di Roma Capitale. Così in un comunicato la consigliera Pd Antonella Melito, vice Presidente della Commissione Roma Capitale. "Un percorso lungo - aggiunge - che ha visto la partecipazione di molte associazioni e realtà impegnate sul tema del cibo, dalla produzione, alla distribuzione, alla ristorazione. La partecipazione numerosa testimonia come il cibo e l'alimentazione siano temi politici a tutti gli effetti in grado di attivare impegno e progettualità. Ora il Consiglio del Cibo dovrà trovare integrazione nel neo nato Tavolo Metropolitano del cibo e del Tavolo Tecnico sempre della città metropolitana. La complessità del tema del cibo richiede giustamente un'articolazione di competenze in grado di leggerne le criticità e di proporre soluzioni e progetti". (segue) (Com)