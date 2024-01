Gaza: stampa, Israele aumenterà ingresso farmaci dopo accordo su medicinali per ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele aumenterà l’ingresso di farmaci nella Striscia di Gaza, come parte dell'accordo mediato dal Qatar per far arrivare medicinali agli ostaggi nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha fatto sapere un funzionario israeliano al quotidiano “Times of Israel”, affermando che “le trattative sono state complesse, perché Hamas non vuole che il trasferimento dei farmaci porti alla precisa localizzazione degli ostaggi”. Secondo la stessa fonte i medicinali che arriveranno nella Striscia di Gaza per i prigionieri israeliani sono quelli ritenuti “salvavita” dai loro medici per chi soffre di patologie. (Res)