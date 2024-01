Turchia: revocato mandato d'arresto per figlio presidente Somalo, processo per incidente mortale prosegue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della Turchia ha revocato il mandato d'arresto emesso nei confronti di Mohamed Hassan Sheikh Mahmoud, il figlio del presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mahmoud, accusato di aver investito un corriere in moto ad Ankara, a fine novembre. Lo rendono noto i media regionali. Mahmoud, che era tornato in patria a inizio dicembre violando il divieto delle autorità turche, è tornato oggi ad Ankara per assistere alla prima udienza, così come auspicato dal ministro della Giustizia, Yilmaz Tunc. L'uomo ha ribadito la sua difesa sostenendo che l'incidente era responsabilità del corriere. La Corte ha deciso di revocare il mandato d'arresto, esentando Mahmoud dall'obbligo di assistere alle nuove convocazioni. Mohamed, che al momento dell’incidente era alla guida senza autorizzazione di un’auto diplomatica in dotazione all’ambasciata somala ad Ankara, era stato inizialmente trattenuto dalla polizia locale per un interrogatorio, quindi rilasciato. La procura ha chiesto una pena fino a sei anni di carcere. (Tua)