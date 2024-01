Sport: i 124 anni dalla fondazione della Ss Lazio in Campidoglio con Gualtieri e Lotito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessore allo Sport Alessandro Onorato, hanno accolto oggi in Campidoglio la società sportiva Ss Lazio per celebrare i 124 anni dalla fondazione del club. Per l'occasione nella Sala della Protomoteca si sono riuniti rappresentanti dei circoli e tifosi. Tra i presenti i dirigenti della società, tra cui il presidente Claudio Lotito insieme al figlio Enrico Lotito, e il falconiere con l'aquila Olimpia, simbolo della società biancoceleste. Un gonfalone della squadra su cui si legge "Ss Lazio mejo della Città eterna", è stato esposto durante la cerimonia dai tifosi. "E' un piacere per Roma Capitale ospitare questa celebrazione importante della polisportiva Lazio, una realtà sociale e civile. Questo rapporto così forte con la storia della città è importante", ha detto Gualtieri celebrando "il genio di Bigiarelli" e "la sua passione nello scegliere di rendere popolare lo sport, non più privilegio ma diritto di tutti i ceti e classi sociali. La polisportiva Lazio è stato un pezzo di un processo storico importante di popolarizzazione e democratizzazione dello sport, come diritto e diffusione dei suoi valori", ha concluso il sindaco Gualtieri. "Stiamo costruendo un club forte e ben saldo sui valori del rispetto", ha sottolineato il presidente Lotito. Presenti gli iscritti del Lazio club Campidoglio, la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli e diversi consiglieri comunali tra cui Giammarco Palmieri del Pd. (Rer)