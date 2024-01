Germania: nuovi dettagli sul caso della spia russa nell'intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergono nuovi dettagli sul caso della spia della Russia nel Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. Si tratta di un dirigente del Bnd, Carsten Linke, sotto processo al tribunale di Berlino, con il suo complice, l'imprenditore Arthur Eller. Accusati di alto tradimento per aver rivelato segreti di Stato, i due rischiano una condanna da cinque anni di reclusione fino all'ergastolo. Mentre Linke tace dall'arresto a Berlino, avvenuto il 21 dicembre 2022, Eller, fermato all'aeroporto di Monaco di Baviera dove arrivava da Miami il 26 gennaio successivo, ha fornito una confessione piena durante gli interrogatori, che ha ribadito durante le deposizioni al processo. Nato nella regione di Volgograd nel 1991, il coimputato, che commerciava diamanti e metalli preziosi in Africa, è arrivato da bambino dalla Russia in Germania, acquisendone la cittadinanza. Negli ultimi anni, Eller ha soggiornato a Mosca intrecciando una rete di contatti con oligarchi russi, tra cui l'imprenditore ceceno Visa M. attivo nel settore alimentare che gli chiese di aiutarlo a ottenere un permesso di soggiorno permanente in Germania. Eller si ricordò allora di aver conosciuto Linke a Weilheim in Baviera nel 2021. Il futuro complice della “talpa” chiese al dirigente del Bnd un permesso di soggiorno per M., offrendogli in cambio la partecipazione a un progetto minerario in Africa che stava pianificando con l'imprenditore ceceno. Linke, Eller e M. si incontrarono a settembre del 2022 presso il lago di Starnberg. In quell'occasione, il ceceno comunicò al dirigente del Bnd di essere in contatto con il Servizio federale per la sicurezza (Fsb), l’agenzia di intelligence interna della Russia. A sua volta, Linke manifestò la sua insoddisfazione per la situazione politica in Germania. (segue) (Geb)