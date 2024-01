Germania: nuovi dettagli sul caso della spia russa nell'intelligence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario dichiarò di voler lavorare per l'amicizia russo-tedesca: “Se possiamo fare qualcosa di buono per i nostri Paesi, allora sono pronto”. Successivamente, Linke incontrò Eller e gli consegnò dei documenti del Bnd che aveva fotografato. L'imprenditore portò quindi il materiale a Mosca, nel primo di tre viaggi nella capitale della Russia effettuati tra settembre e novembre del 2022. Eller ha poi deposto che intendeva entrare nel Bnd come “collegamento informativo”. Grazie all'intermediazione di Linke, tale richiesta venne approvata dal servizio, che reclutò il corriere della “talpa” russa con il nome in codice di “Vipera soffiante”. A Mosca, Eller incontrò due agenti dell'Fsb, “Pavel” e “Ghassan”, che in un primo momento affermarono di non essere stati colpiti dalle informazioni fornite da Linke. I due cercarono quindi di intimidire l'interlocutore. Al riguardo, Eller ha dichiarato: “Sapevano tutto di me, tutta la storia della famiglia, dove vivono i miei genitori e i miei suoceri”. A Eller Pavel mostrò la sua pistola di servizio. (segue) (Geb)