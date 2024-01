Germania: nuovi dettagli sul caso della spia russa nell'intelligence (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due agenti dell'Fsb chiesero altri documenti del Bnd, in particolare sulle forniture di armi inviate dalla Germania e altri Stati occidentali all'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa. Linke procurò il materiale e lo consegnò a Eller, che lo portò a Mosca. Parte delle informazioni erano state “cercate su Google”. All'imprenditore “Pavel” e “Gassan” consegnarono due telefoni cellulari, uno per sé e l'altro per il dirigente del Bnd, che non lo accettò. Durante un incontro con Linke a Berlino, il portatile di Eller squillò ed “erano i russi”. Nel corso di un ultimo colloquio a Mosca, “in una pizzeria nel sud della città”, “Pavel” e “Gassan” diedero al corriere della “talpa” diverse buste sigillate. Di rientro all'aeroporto di Monaco di Baviera, l'imprenditore venne fatto passare di nascosto ai controlli di frontiera da tre agenti del Bnd. Secondo la Procura generale federale (Gba), le buste contenevano i pagamenti per l'attività svolta dalle spie della Russia nel Bnd: 450 mila euro per Linke e 400 mila per Eller. (segue) (Geb)