Roma: Lotito, su stadio Lazio al lavoro in silenzio per progetto

22 luglio 2021

- Sullo stadio della Lazio "non me ne sono dimenticato. Stiamo lavorando in silenzio per presentare un progetto a cui non si potrà dire di no, poiché sarà un servizio per la città e per tutti i tifosi laziali. Noi porteremo un progetto per la città". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante le celebrazioni in Campidoglio per i 124 anni della polisportiva. "Non ci saranno speculazioni, visto che si tratterà di un progetto di recupero di una situazione che rappresenta l'orgoglio di tutti i romani e di tutti i laziali", aggiunge Lotito, probabilmente in riferimento allo stadio Flaminio. "Spero che ci siano le condizioni tecniche, perché su quelle politiche penso che il sindaco Gualtieri sia favorevole", ha concluso il presidente biancoceleste. (Rer)