Francia: Corsica, domani manifestazione a Bastia contro l'insicurezza organizzata da identitari di Palatinu

- Domani a Bastia, in Cosica, si tiene una manifestazione nel quartiere popolare Paese Novu contro il degrado e l'insicurezza organizzata dal movimento identitario Palatinu. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro". L'iniziativa è stata lanciata dopo che un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di magrebini, in quella che secondo le autorità è stata una rissa. Palatinu promuove un nazionalismo corso. I suoi militanti a dicembre avevano fatto irruzione nel comune di Bastia per installare un presepe.(Frp)