Slovenia: Sindacato dentisti e medici studia proposta governo ma lo sciopero continua

- Prosegue lo sciopero di medici e dentisti in Slovenia. Il Sindacato della categoria (Fides) ha respinto la proposta del governo di annullare o rinviare lo sciopero, perché dopo la prima revisione del progetto di accordo, "non vede un approccio sufficiente per la soluzione delle richieste di sciopero" e sta intanto ancora studiando la proposta del governo per un accordo sulla risoluzione dei casi di sciopero. Lo ha riferito la stampa di Lubiana, secondo cui i negoziati tra le parti proseguiranno lunedì prossimo. Lo sciopero della categoria, iniziato pochi giorni fa, è dovuto al mancato rispetto degli impegni presi dal governo sulle trattative salariali e sulla riforma sanitaria. (Seb)