Roma: incendio in parcheggio supermercato, nessun ferito e fiamme spente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato questo pomeriggio nel parcheggio di un supermercato, in via del Trullo a Roma. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche la polizia locale del gruppo undicesimo Marconi. Non sono ancora chiare le cause del rogo che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito dai cartoni vuoti del supermercato che si trovavano nel piazzale.(Rer)