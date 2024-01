Albania: Fmi, economia del Paese “tra le più forti della regione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia albanese è “una delle più forti della regione”. È quanto si legge in un rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi), ripreso dall’agenzia di stampa “Ata”. Secondo l’Fmi, la crescita del turismo in Albania ha contribuito ad aumentare le prospettive economiche del Paese. Nel rapporto viene anche osservato che “la prospettiva di adesione all’Unione europea potrebbe fornire un ulteriore slancio per affrontare le sfide strutturali a lungo termine”. (Alt)