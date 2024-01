Milano: De Corato, finalmente anche la polizia locale sarà dotata di taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, dopo anni in cui Sala e tutto il Centrosinistra si sono rifiutati di dotare la pistola elettrica alla Polizia Locale, questa verrà dotata di tale importante strumento, in base alle loro tipologie di servizio, e sarà tutelata la salute sia dei vigili che della città. Meglio tardi che mai". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando le dichiarazioni odierne di Franco Gabrielli delegato alla sicurezza del Comune di Milano e la coesione sociale in merito al taser. "Dal 2011 a oggi - prosegue - sia Sala sia Pisapia, hanno impedito che tale strumento fosse adoperato dai 'ghisa', contrariamente a quanto avviene per Polizia di Stato e Carabinieri. In tutta la nostra nazione la pistola elettrica è stata utilizzata ben 538 volte, ciò significa che è uno strumento che serve ed è indispensabile a contrastare delinquenti e malviventi che, soprattutto a Milano, delinquono sempre di più". (Com)