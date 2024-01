Veneto: vicepresidente, firmato contratto per Via del Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna è stato sottoscritto il contratto di concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva della costruzione e gestione della 'Via del mare: collegamento A4 – Jesolo e litorali'. L'accordo è stato firmato tra la Regione Veneto e il Consorzio Stabile Sis – Via del mare. "Un ringraziamento particolare va a tutte le parti intervenute in questi anni che, con tenacia, lucidità e impegno, ci hanno permesso di portare a casa un'infrastruttura importantissima per il territorio – ha detto la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti –. Nelle prossime settimane inizieranno le interlocuzioni necessarie con le amministrazioni comunali e i soggetti a vario titolo coinvolti dall'intervento. Auspico - ha concluso - la collaborazione del territorio per riuscire ad approvare nel più breve tempo possibile il progetto di un'opera strategica per il collegamento tra la A4 e le spiagge del litorale di Jesolo con la quale andiamo a potenziare e riqualificare ulteriormente il patrimonio infrastrutturale della nostra Regione". (Rev)