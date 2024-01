Napoli: nuovi dispositivi sicurezza di viabilità al corso Umberto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi dispositivi di sicurezza al Corso Umberto I. Dopo l’ultimo incidente stradale, in cui ha perso la vita un uomo di 72 anni, arrivano dal Comune di Napoli le contromisure. L’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ha annunciato che “ci sarà la rimozione dei new jersey e l'inserimento di cordolo”. Poi ha aggiunto che “bisogna fare una strategia mista tra semafori, sovrappassi pedonali e autovelox”. L'assessore inoltre ha anticipato che si sta procedendo con l'installazione di semafori intelligenti. "Dobbiamo fare una semaforizzazioneche faccia sì che se si va alla velocità giusta, quindi sotto i 40 km/h, velocità prevista per le città, l'automobilista trovi il verde mentre se si va sopra tale limite si trova il rosso. Inoltre servono gli autovelox con multe serie e da pagare per chi va in eccesso di velocità”, ha aggiunto. (Ren)