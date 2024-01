Spagna: popolari chiedono a Ue di esprimere rifiuto ad atti sostegno all’Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha chiesto nuovamente all'Unione europea di esprimere il proprio rifiuto agli atti di sostegno all'ex organizzazione terroristica basca Eta. In un'interrogazione parlamentare della vicepresidente del Partito popolare europeo (Ppe), Dolors Montserrat, si condanna il fatto che 15 eurodeputati spagnoli, tra cui l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, abbiano appoggiato la manifestazione a sostegno dei diritti dei prigionieri dell'Eta indetta dall'associazione Sare questo sabato a Bilbao. A questo proposito, Monserrat ha ricordato che già nel 2020 il Parlamento europeo ha chiesto di adottare tutte le misure necessarie per evitare che le vittime del terrorismo siano umiliate da atti come gli omaggi agli ex terroristi. Secondo il rapporto reso pubblico dall'Osservatorio sulla radicalizzazione 2023 del collettivo Vittime del terrorismo, lo scorso anno ci sono stati più di 450 atti pubblici di questo tipo. "Dobbiamo evitare che le istituzioni legittimino pubblicamente l'Eta e i suoi terroristi che hanno tolto vite e seminato terrore nel nostro Paese", ha ammonito l'eurodeputata popolare. Il Pp ha, inoltre, denunciato come "deplorevole e infame" il fatto che 15 eurodeputati l'abbiano sostenuta, compresi quelli di Uniti per la Catalogna (JxCat), Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Blocco nazionalista galiziano (Bng) e Sumar, partiti che hanno sostenuto l'investitura alla presidenza del governo spagnolo di Pedro Sanchez. (Spm)