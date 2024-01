Bosnia-Italia: esponente musulmano della presidenza riceve ambasciatore Di Ruzza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente musulmano della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic, ha ricevuto a Sarajevo l'ambasciatore d'Italia, Marco Di Ruzza. Durante l'incontro si è discusso dei rapporti tra la Bosnia Erzegovina e l'Italia e della prospettiva europea e della situazione politica nel Paese balcanico, come ha riferito l'agenzia di stampa "Fena". Di Ruzza ha sottolineato che Roma "sostiene con forza l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina", evidenziando che gli obiettivi principali della diplomazia nei confronti della Bosnia Erzegovina, "oltre al rafforzamento delle relazioni bilaterali, sono la promozione della pace e della stabilità e l'incoraggiamento dell'integrazione europea ed euroatlantica" del Paese. Di Ruzza ha quindi affermato che l'Italia "sostiene con forza" il processo democratico e le riforme avviate dalla Bosnia Erzegovina nel cammino verso la piena adesione all'Ue. Becirovic ha espresso la sua gratitudine per il continuo sostegno nei processi di integrazione europea ed euroatlantica, nonché per gli sforzi dell'Italia volti a sottolineare l'importanza e il valore dell'allargamento dell'Ue. Becirovic e Di Ruzza hanno sottolineato che le relazioni bilaterali "sono molto buone e amichevoli" e che entrambi i Paesi si sforzano di migliorare la cooperazione, sottolineando che c'è spazio per un ulteriore miglioramento nel campo della cooperazione economica, così come nella cultura, nell'istruzione e in molti altri settori. (Seb)