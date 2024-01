Fvg: assessore Infrastrutture, ultimata progettazione piano anti rumore A28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta ultimando, con le ultime verifiche propedeutiche all’attuazione, il piano di contenimento e abbattimento del rumore sulla A28. Lo ha reso noto oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, al termine dell’incontro di oggi a Trieste con i rappresentanti di autostrade Alto Adriatico. “Siamo disponibili a interloquire con le amministrazioni comunali coinvolte per illustrare la metodologia utilizzata per l'elaborazione del progetto, che prevede il posizionamento di barriere fonoassorbenti lungo la rete di competenza del Friuli Venezia Giulia”, ha detto Amirante. L’opera prevede l'istallazione di barriere per 4 chilometri, per una superficie di quasi 15 mila quadrati, un'altezza variabile tra due e cinque metri, poste a protezione delle abitazioni di 22 vie dove viene superata la soglia acustica prevista per legge. L'assessore ha assicurato che la Regione sta valutando "ulteriori linee di finanziamento per venire incontro ai soggetti che, pur vivendo in aree in cui questi limiti sono rispettati, manifestano comunque situazioni di disagio. Incentivi che potrebbero contribuire non solo al miglioramento del comfort grazie al contenimento del livello sonoro, ma anche all'efficientamento energetico degli edifici privati interessati”, ha concluso. (Frt)