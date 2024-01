Lombardia: presentato volume archivio storico “Genio Civile” a Sondrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un evento per la città e per la Valtellina, come ha dimostrato il pubblico delle grandi occasioni, oltre duecento persone, intervenuto alla presentazione del volume 'Il Genio civile di Sondrio e il suo archivio. Un contributo alla conoscenza del territorio e della sua storia'.Presenti nell'auditorium dell'Ufficio Territoriale Regionale 'Montagna' in via Del Gesù a Sondrio il presidente della Regione Attilio Fontana, l'assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori e il presidente della provincia Davide Menegola. In 223 pagine, la pubblicazione riporta uno degli esiti del progetto di mappatura e valorizzazione dell'archivio del Genio civile condotto tra il 2017 e il 2022 per volontà dell'Ufficio Territoriale Regionale Montagna di Sondrio con il coordinamento generale della Società Economica valtellinese (SEV) e sostenuto con i fondi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) di Sondrio. “Per tutelare, valorizzare e amare un territorio - ha affermato il presidente Fontana - è necessario conoscerlo. Le montagne di Sondrio rappresentano uno dei tesori naturali più preziosi della Lombardia e dell'Italia intera, in passato talvolta sottovalutato e trascurato. Solo attraverso gli sforzi del Genio civile, ovvero l'insieme delle competenze tecniche e scientifiche utilizzate per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di infrastrutture e opere pubbliche, le montagne di Sondrio sono state valorizzate e rese accessibili a tutti". (segue) (Com)