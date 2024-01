Lombardia: presentato volume archivio storico “Genio Civile” a Sondrio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'archivio del Genio civile costituisce un valore per il territorio che lo ha formato e che, ancora oggi, lo conserva: esso veicola - ha evidenziato Pezzola - il valore della memoria, della conoscenza storica per una progettazione consapevole declinata al futuro. La conoscenza dell'archivio costituisce una forma di alleanza intergenerazionale, nella quale i più giovani sono chiamati a intervenire con comportamenti responsabili di cittadinanza attiva rispetto a contesti creati dall'interazione uomo-natura". Sono 1.400 le pagine di schede inventariali caricate sul sito della Regione - "primo archivio locale pubblicato su questo sito" ha evidenziato Abbiati. "In un territorio come questo - ha rimarcato Mandelli - la conoscenza della storia delle opere eseguite è imprescindibile per interventi futuri che siano sostenibili dal punto di vista tecnico, economico e ambientale". (Com)