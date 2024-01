Piemonte: Cirio su sanità, meglio di centrosinistra con +2066 sanitari e +1381 posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il governo regionale di centrosinistra la sanità ha dovuto contare su 424 persone in meno. Mentre con noi, dopo 4 anni e mezzo, può contare su 2066 risorse in più. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la conferenza stampa di inizio anno della Regione Piemonte. "Ora sono 56.609 i sanitari che lavorano nel sistema Piemontese. In più noi abbiamo aggiunto 1381 posti letto quando il centrosinistra né aveva tolti 1563", ha concluso. (Rpi)