Giustizia: Barelli (FI), in nostro Codice penale già 17 articoli a tutela cittadini

- Chi sbaglia deve "pagare, questo è un principio per noi incontrovertibile e sono i giudici che devono applicare le leggi e i 17 reati previsti del nostro codice penale che tutelano i cittadini dai reati contro la Pubblica amministrazione". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a RaiNews24. "Avremo modo di chiarire questi aspetti anche in sede europea, poiché è possibile che le giurisdizioni degli altri paesi europei non abbiano sul tema una così vasta catalogazione di reati, di cui invece dispone la nostra - ha aggiunto il parlamentare -. Non condividiamo le critiche sull’abuso di ufficio che secondo alcuni indebolirebbe la lotta alla corruzione. L’abuso di ufficio è un reato inutile e anche dannoso. Occorre tener presente che la tutela e la lotta ai reati contro la Pubblica amministrazione in Italia è garantita da ben 17 possibili imputazioni previste dalle legge, quali corruzione, concussione, malversazione, frode, peculato, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato. Il tema vero è che su 5 mila imputazioni relative all’abuso di ufficio nel 2022, soltanto 18 casi sono andati a sentenza di colpevolezza, quindi - ha concluso Barelli - è evidente che c’è qualcosa che non funziona". (Rin)