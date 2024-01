Agroalimentare: Battaglia (Pd Roma), auguri a Fabio Ciconte, diritti cruciali per Consiglio cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri e congratulazioni al nuovo presidente del Consiglio di Cibo di Roma Fabio Ciconte. Oggi inauguriamo una nuova pagina nella tutela dei diritti, di buone pratiche e politiche per lavoratori, produttori e consumatori della filiera agroalimentare". Lo dichiara la consigliera capitolina Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale Erica Battaglia. "Una nuova pagina per Roma, che tra le prime in Italia si dota di un Consiglio che rispecchia dal basso le richieste dei cittadini, richieste di tutela, di una nuova cultura ed etica del cibo, che riduce le disuguaglianze, gli sprechi e protegge chi lavora la terra e trasforma il cibo in alimento. Lavoreremo per raccogliere e perseguire i piani e le politiche che il Consiglio elaborerà e porterà all'attenzione di tutti", conclude Battaglia. (Com)