Roma: assessore Urbanistica, su autodemolitori basta chiacchiere, dimostriamo che città può essere governata con serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli autodemolitori sono venti anni che si gioca sulla pelle dei romani: dall'ipotesi di inserire questi impianti nella riserva naturale dell'Infernaccio, alla chiusura tout court di tutti gli impianti, senza soluzione alternativa, portata avanti dalla giunta Raggi. Faccio un appello a tutti: proviamo a dimostrare di essere pienamente classe dirigente della città. È quanto dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Noi abbiamo proposto di chiudere la vergogna degli autodemolitori nel parco di Centocelle - aggiunge - indicando una soluzione equilibrata nell'ex Barbuta: un'area pubblica, infrastrutturata e già compromessa. Un'area ove istallare un impianto moderno e non inquinante. Chi non è d'accordo non proponga tavoli tecnici, la classica furbizia per non risolvere i problemi, ma una soluzione alternativa al posto della Barbuta precisando luogo, via e cap. Tutti hanno governato la città, tutti conoscono il problema, nessuno lo ha risolto. Oggi, a fronte di una proposta dell'Amministrazione, se non si concorda si avanzi una chiara proposta alternativa. Il resto sono solo le solite chiacchiere volte a cristallizzare i problemi senza risolverli", conclude l'assessore Veloccia. (Com)