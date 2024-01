Mar Rosso: esperto a "Nova", Italia potrebbe essere penalizzata se continua tensione con gli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia rischia di essere gravemente penalizzata dall’attuale situazione nel Mar Rosso e da un eventuale peggioramento del traffico nel canale di Suez. Lo ha affermato Giuliano Noci, professore ordinario di Strategy e Marketing e prorettore del Polo cinese del Politecnico di Milano, commentando l’attacco di Stati Uniti e Regno Unito a decine di postazioni dei ribelli yemeniti Houthi e il rischio di allargamento del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Le milizie di Sana’a sono intervenute dallo scorso novembre attaccando diverse imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso, in risposta all’aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza. Le azioni di destabilizzazione degli Houthi hanno provocato un aumento dei premi assicurativi delle navi che percorrono quella tratta, e un incremento dei costi delle merci. “Anche l’Italia sarà gravemente penalizzata, perché il canale di Suez attribuisce un rilievo centrale al Mediterraneo, in cui il nostro Paese ricopre una posizione significativa”, ha spiegato il professore. Inoltre,” l’Italia utilizza il canale di Suez per il transito delle merci e un eventuale blocco renderebbe meno competitive le esportazioni e più costose le importazioni”, ha affermato Noci. La decisione di diverse compagnie di adottare altre rotte (circumnavigando l’Africa e passando attraverso il Capo di Buona Speranza) oltre a rendere la navigazione più lunga e costosa rischia di eclissare il ruolo dell’Italia e di far emergere porti alternativi per il transito delle merci. (Res)