Fvg: Fedriga, fogolar furlan di Adelaide è prezioso riferimento culturale

- I fogolar furlan, le associazioni di emigrati dal Friuli diffuse nel mondo, rappresentano un prezioso riferimento per i friulani all’estero. Lo ha detto oggi il presidente Massimiliano Fedriga, che oggi ha incontrato a Trieste una delegazione del fogolar furlan di Adelaide, che conta ben 150 soci. “Non soltanto costituisce un punto di appoggio fondamentale per gli emigrati friulani d'Australia, ma rappresenta anche un prezioso riferimento culturale ed economico molto attivo per i contatti tra la nostra Regione e il nuovissimo Continente, riferimento la cui funzione può essere ulteriormente accresciuta”. Secondo Fedriga, “i fogolars, che già svolgono un ruolo di collante di grande vitalità, possono animare dei veri e propri think tank capaci di sviluppare con la massima intensità ed efficacia le relazioni con il Friuli Venezia Giulia e con il sistema Italia”. (Frt)