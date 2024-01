Mar Rosso: Usa, “non vogliamo scontro con Iran”, ma il rischio rimane alto dopo attacco contro Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a surriscaldarsi quello che potrebbe essere considerato il “terzo fronte” del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Dopo la Striscia di Gaza e il confine israelo-libanese, il Mar Rosso e lo Yemen rischiano di diventare teatro di un’escalation che potrebbe allargare la guerra ben oltre i confini regionali. La situazione si è aggravata dopo che nella notte gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato un attacco con missili e aerei contro decine di postazioni dei ribelli filo-iraniani Houthi in Yemen. La Casa bianca ha fatto sapere che “gli Stati Uniti non cercano un conflitto con l’Iran” e che “non c’è ragione per un’escalation”, secondo quanto ha dichiarato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un'intervista a "Msnbc". Da parte sua, l'Iran ha condannato categoricamente gli attacchi, sottolineando che "gli attacchi arbitrari non faranno altro che alimentare l'insicurezza e l'instabilità nella regione". (segue) (Res)