Mar Rosso: Usa, “non vogliamo scontro con Iran”, ma il rischio rimane alto dopo attacco contro Houthi (2)

- Ciononostante, il rischio di un allargamento del conflitto rimane alto. “Quello che accadrà nelle prossime 48 ore è cruciale per capire se il bombardamento di questa notte risolverà la tensione o contribuirà all’escalation”, ha commentato Laura Silvia Battaglia, giornalista e documentarista esperta di Yemen, voce di “Radio3 Mondo” e collaboratrice del “Washington Post”. Ieri, al termine del suo viaggio in Medio Oriente, il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, aveva evidenziato come il conflitto non si stesse allargando, pur citando la presenza di “molti aspetti pericolosi (che) stiamo cercando di affrontare uno per uno”. Va ricordato che gli Usa avevano annunciato tre settimane fa la formazione di una coalizione internazionale (Operazione Prosperity Guardian) con una ventina di Paesi, tra cui anche l’Italia, volta a garantire la protezione della navigazione nel Mar Rosso. “Resta da vedere se questa iniziativa sarà davvero in grado di proteggere le navi”, o se invece si tramuterà in una “strada senza uscita”, ha affermato Battaglia. (segue) (Res)