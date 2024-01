Mar Rosso: Usa, “non vogliamo scontro con Iran”, ma il rischio rimane alto dopo attacco contro Houthi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle colpite nel bombardamento di ieri sono “località strategiche”, secondo l’esperta. “I bombardamenti hanno colpito l’aeroporto della capitale Sana’a e in particolare una pista che gli Houthi hanno sempre utilizzato per il lancio di missili balistici verso altri Paesi e dove si trovano hangar con droni forniti dall’Iran”. Sono stati colpiti anche il porto di Hodeidah, “quartiere generale degli Houthi per quanto riguarda gli aspetti navali” e la città di Hajjah, un obiettivo non strategico dal punto di vista militare ma “vicina al gruppo ribelle”, ha spiegato Battaglia. Il bilancio degli attacchi è relativamente contenuto (cinque morti), ma le ripercussioni geopolitiche potrebbero essere molto pesanti in un contesto regionale estremamente teso. (segue) (Res)