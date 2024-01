Mar Rosso: Usa, “non vogliamo scontro con Iran”, ma il rischio rimane alto dopo attacco contro Houthi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mahdi al Mashat, capo del Consiglio politico supremo degli Houthi e comandante delle forze armate, ha affermato che l’aggressione anglo-statunitense costituisce “una violazione delle leggi internazionali”, promettendo vendetta per il “prezioso sangue yemenita” versato e il proseguimento degli attacchi nel Mar Rosso. L’attacco statunitense e britannico ha provocato anche le reazioni di attori che hanno un ruolo di primaria importanza negli equilibri della regione. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, li ha definiti "una chiara violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dello Yemen e una violazione delle leggi internazionali". Il portavoce ha anche avvertito del rischio di una risposta iraniana se le azioni delle potenze occidentali non dovessero cessare. Un'eventuale risposta iraniana “comporterebbe l’apertura di una guerra allargata, qualora gli iraniani decidessero di sostenere pienamente le azioni degli Houthi”, ha affermato Battaglia. Va poi tenuta in considerazione un’eventuale reazione della Russia, che ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto. (segue) (Res)