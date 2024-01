Mar Rosso: Usa, “non vogliamo scontro con Iran”, ma il rischio rimane alto dopo attacco contro Houthi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla base delle azioni degli Houthi nel Mar Rosso, che dallo scorso novembre hanno cominciato ad attaccare diverse navi in una delle rotte più importanti per il commercio globale, potrebbe esserci qualcos’altro, oltre al sostegno alla popolazione palestinese rivendicato dal gruppo yemenita. I ribelli hanno ripetutamente dichiarato che i loro attacchi alle navi israeliane o legate allo Stato ebraico sono una risposta all’aggressione in corso nella Striscia di Gaza, che ha causato finora oltre 23 mila morti e colpito pesantemente la popolazione civile. Tuttavia, per capire le ragioni degli Houthi va tenuto in considerazione il contesto interno dello Yemen e la volontà dei miliziani di legittimarsi a livello internazionale. In particolare, secondo Laura Silvia Battaglia, “gli Houthi stanno cercando di accreditarsi presso i Paesi del Golfo e all’interno dell’asse di alleanze che fa capo all’Iran e che comprende anche il partito sciita Hezbollah e Hamas”. Ora il gruppo yemenita potrebbe tentare un “nuovo passaggio, mostrandosi al mondo come un attore regionale talmente importante che gli Stati Uniti stanno cercando di neutralizzare”, ha spiegato la giornalista. (segue) (Res)