Mar Rosso: Usa, “non vogliamo scontro con Iran”, ma il rischio rimane alto dopo attacco contro Houthi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La roccaforte degli Houthi è a Sana’a e controllano l’affaccio sul Mar Rosso, porta d’accesso da e per il transito attraverso il Canale di Suez. In seguito allo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas il 7 ottobre 2023, gli Houthi hanno espresso solidarietà al movimento palestinese, attaccando le navi in transito nel Mar Rosso, da dove transita circa il 15 per cento del traffico mondiale. A tutto ciò si aggiunge il rischio all’interno dello stesso Yemen, dove dal 2015 è in corso una guerra civile che ha diviso il Paese a metà e dove si registra una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. A seguito dell’occupazione del nord, compresa la capitale Sana’a da parte degli Houthi, il governo yemenita riconosciuto dall'Onu con sede provvisoria ad Aden ha chiesto l’intervento dei paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati, che nell’aprile del 2015 hanno formato una coalizione militare per sostenere le forze governative nel conflitto. A tal proposito, Ibrahim Jalal, ricercatore presso il Middle East Institute di Washington, ha affermato che gli attacchi anglo-americani costituisce un riconoscimento della "cattiva gestione internazionale" della guerra in Yemen. “Supponendo che gli Stati Uniti, il Regno Unito e gli alleati abbiano identificato obiettivi di alto valore, un attacco non riuscirebbe a neutralizzare il programma di missili e droni Houthi sostenuto dall'Iran” e, per questa ragione, “appare miope, ma soprattutto causerebbe gravi ripercussioni”, ha dichiarato l'esperto su X (ex Twitter), secondo cui l’attacco potrebbe procurare agli Houthi un ulteriore pretesto per distogliere l'attenzione dai problemi interni dello Yemen. Inoltre, “un attacco internazionale collettivo aumenterebbe il sostegno interno dei ribelli, data l’opposizione all’intervento straniero e al crescente sentimento anti-Usa in tutta la regione”, ha continuato Jalal. In secondo luogo, “il Mar Rosso e il Golfo di Aden (tra lo Yemen e la Somalia) subiranno un’ulteriore militarizzazione, dispiegamenti navali, pattugliamento e sorveglianza rafforzati” e questo implicherà un aumento dei prezzi delle merci, compresi cibo e medicinali, mentre in Yemen “è in corso una crisi umanitaria terribile”, ha concluso l'esperto. (segue) (Res)