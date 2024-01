Mar Rosso: Usa, “non vogliamo scontro con Iran”, ma il rischio rimane alto dopo attacco contro Houthi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, va considerato l’impatto economico dell’attuale situazione nel Mar Rosso e del conseguente peggioramento del traffico nel canale di Suez, da dove transitano circa 50-60 navi al giorno per un totale di più di un milione di tonnellate di merci all’anno, come ha ricordato Giuliano Noci, professore ordinario di Strategy e Marketing e prorettore del Polo cinese del Politecnico di Milano. “Si tratta di uno snodo cruciale, tenendo conto che il 90 per cento delle merci transita via mare”, ha affermato il docente, sottolineando la situazione di criticità che si sta delineando a livello mondiale. “Anche l’Italia sarà gravemente penalizzata, perché il Canale di Suez attribuisce un rilievo centrale al Mediterraneo, in cui l’Italia ricopre una posizione significativa. Il nostro Paese, inoltre, utilizza il canale di Suez per il transito delle merci e un eventuale blocco renderebbe meno competitive le esportazioni e più costose le importazioni”, ha affermato Noci. La decisione di diverse compagnie di adottare altre rotte (circumnavigando l’Africa e passando attraverso il Capo di Buona Speranza) oltre a rendere la navigazione più lunga e costosa rischia di limitare il ruolo dell’Italia e di far emergere porti alternativi per il transito delle merci. (Res)