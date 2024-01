Sport: Berruto (Pd), finché Abodi non risponde, ogni giorno interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ieri e finché il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, non risponderà in Parlamento sul tema dell'extratassazione degli utili delle scommesse sportive, dando il parere del governo sulla mia proposta di legge, presenterò tutti i giorni un'interrogazione. Nascondendosi, fuggendo dalla discussione e tacendo, il ministro di fatto impedisce alle Camere di svolgere il loro ruolo legislativo in favore dello sport nel suo complesso e non solo per il calcio di serie A". Lo afferma il deputato democratico, Mauro Berruto, responsabile Sport del Pd, che torna ad attaccare Abodi stigmatizzando la continua assenza del ministro. (Rin)