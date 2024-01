Lombardia: Massardi (Lega), dalla Regione 24 milioni di euro per le imprese del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia "è sempre vicina alle piccole e medie imprese del nostro territorio, che rappresentano una componente significativa del tessuto produttivo Lombardo. Per quelle costituite da non più di 5 anni, nonché per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva da massimo 5 anni, la Regione mette a bando 24 milioni di euro". Lo comunica in una nota il consigliere regionale della Lega Floriano Massardi, Presidente della Commissione 'Agricoltura, montagna e foreste' del Pirellone. "Si tratta della misura di microcredito con cui la Giunta Fontana intende contribuire alle spese sostenute per l'avvio o lo sviluppo di un'attività d'impresa: acquisto di beni strumentali, attrezzature, arredi, software, consulenze specialistiche (investimento minimo 15.000 euro). L'agevolazione consiste in un finanziamento a copertura del 100% delle spese sostenute, di durata compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri e così strutturato: un finanziamento regionale con tasso di intesse dello 0 per cento pari al 40 per cento delle spese ammissibili o un finanziamento concesso da un operatore di microcredito pari al 60 per cento delle spese ammissibili a tasso di mercato". "L'ammontare delle due somme di finanziamento è compreso tra un massimo di 75 mila euro ed un minimo di 15 mila. Per le società a responsabilità limitata, il totale del finanziamento può arrivare sino a 100 mila euro. La tempistica per la presentazione della domanda è dal 15 gennaio sino alla chiusura per esaurimento risorse" conclude Massardi. (Com)