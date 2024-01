Napoli: Borrelli (Avs), ministro aveva promesso presidi contro violenze, non ne vediamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flash mob della Uil Campania e Napoli all'esterno del pronto soccorso Cardarelli per protestare contro le aggressioni al personale sanitario. Presente anche il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. "E' una situazione che da tempo ha superato, di gran lunga, il limite della sopportabilità. Basta. Che poi questi trogloditi oltre a danneggiare il personale medico provocano un disagio all'utenza dato che gli operatori sanitari sono delle figure fondamentali che già spesso operano in sottonumero", ha detto Borrelli. "Molto spesso quelli che aggrediscono il personale sono gli stessi che devastano gli ospedali, fanno danni su danni ma non li si ferma, non in maniera perentoria. Il Ministro Piantedosi aveva promesso presidi di polizia in tutti i Pronto Soccorso, è vero che sono miope ma con gli occhiali ci vedo benissimo, e in tante strutture c'è il via libera ai delinquenti e di forze dell'ordine nemmeno l'ombra", ha concluso.(Ren)