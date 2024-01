Migranti: Fratoianni (Avs), Salvini non può prendere in giro gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Salvini può parlare anche per cinque ore di seguito, ma non può prendere in giro gli italiani come ha fatto oggi nell'aula del tribunale di Palermo, dicendo falsità alla corte su quanto avvenuto quando era ministro dell'Interno. Non può vantarsi che quando c'era lui non ci sono stati eventi luttuosi in mare". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Eppure dovrebbe ricordare bene - prosegue il leader di Si - che nel periodo in cui ha retto il Viminale il tasso di mortalità di esseri umani nel Mediterraneo centrale è aumentato. Punto. E questo sarebbe - conclude Fratoianni - uno statista, un uomo delle istituzioni? Suvvia, siamo seri". (Rin)