Fvg: assessore Autonomie contro opposizioni su caso Bini, mi difenderò in tutte le sedi

- Si dice pronto a difendere gli uffici della Regione e se stesso in tutte le sedi deputate l’assessore alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che oggi è tornato sul caso della presunta incompatibilità del collega di giunta Bini dopo la conferenza stampa convocata ieri da tutti i gruppi di opposizione. L’appunto di Roberti si concentra soprattutto sull’affermazione di un consigliere di minoranza, secondo cui lo stesso Roberti avrebbe detto il falso in quinta commissione, dichiarando che la società Euro Promos spa non gestiva servizi per conto della Regione o di enti regionali. “Se l'opposizione in Consiglio regionale crede di dover esercitare il proprio ruolo a colpi di conferenze stampa sulle incompatibilità dell'assessore Bini è nel diritto di farlo, nonostante a più riprese sia stato detto, non dalla politica, ma dagli organismi tecnici, che non esiste alcuna incompatibilità. Ciò che invece non ha diritto di fare è diffamare l'operato della macchina amministrativa e il sottoscritto. Difenderò il lavoro degli uffici e la mia persona in tutte le sedi deputate”, ha detto Roberti, precisando che gli enti regionali sono quelli espressamente previsti dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali e che quindi "né le aziende sanitarie, né Arpa e tantomeno Sincrotrone, citati in conferenza stampa, siano enti regionali". (Frt)